Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains

À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains

À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 5 rue du Général Leclerc

Ville : 88240 La Vôge-les-Bains

Département : Vosges

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

À quoi on joue ?

5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26

Venez découvrir une sélection de jeux de société, pour vous amuser en famille ou entre amis. Si le temps le permet, nous vous donnerons rendez-vous sur la terrasse de la médiathèque.

Tout public • Entrée libreTout public
0  .

5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a selection of board games, for fun with family and friends. Weather permitting, we’ll meet on the media library terrace.

Public ? Free admission

L’événement À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)