La Vôge-les-Bains

À quoi on joue ?

5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-26

Venez découvrir une sélection de jeux de société, pour vous amuser en famille ou entre amis. Si le temps le permet, nous vous donnerons rendez-vous sur la terrasse de la médiathèque.

Tout public • Entrée libreTout public

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5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22

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English :

Come and discover a selection of board games, for fun with family and friends. Weather permitting, we’ll meet on the media library terrace.

Public ? Free admission

L’événement À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION