À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains
À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
La Vôge-les-Bains
À quoi on joue ?
5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29 17:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-26
Venez découvrir une sélection de jeux de société, pour vous amuser en famille ou entre amis. Si le temps le permet, nous vous donnerons rendez-vous sur la terrasse de la médiathèque.
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
5 rue du Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22
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English :
Come and discover a selection of board games, for fun with family and friends. Weather permitting, we’ll meet on the media library terrace.
Public ? Free admission
L’événement À quoi on joue ? La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par OT EPINAL ET SA REGION
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