Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc de plantes La Vôge-les-Bains

Troc de plantes La Vôge-les-Bains

Troc de plantes La Vôge-les-Bains dimanche 31 mai 2026.

Ville : 88240 La Vôge-les-Bains

Département : Vosges

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

Troc de plantes

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Après le succès de l’année dernière, l’association Au Fil du Bagnerot renouvèle son troc de plantes au Moulin-au-Bois.

Entrée gratuite, petite restauration.Tout public
0  .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After last year’s success, the Au Fil du Bagnerot association is renewing its plant swap at Moulin-au-Bois.

Free admission, light refreshments.

L’événement Troc de plantes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)