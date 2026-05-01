La Vôge-les-Bains

Troc de plantes

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Après le succès de l’année dernière, l’association Au Fil du Bagnerot renouvèle son troc de plantes au Moulin-au-Bois.

Entrée gratuite, petite restauration.Tout public

0 .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10

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English :

After last year’s success, the Au Fil du Bagnerot association is renewing its plant swap at Moulin-au-Bois.

Free admission, light refreshments.

L’événement Troc de plantes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION