Troc de plantes La Vôge-les-Bains
Troc de plantes La Vôge-les-Bains dimanche 31 mai 2026.
La Vôge-les-Bains
Troc de plantes
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Après le succès de l’année dernière, l’association Au Fil du Bagnerot renouvèle son troc de plantes au Moulin-au-Bois.
Entrée gratuite, petite restauration.Tout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10
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English :
After last year’s success, the Au Fil du Bagnerot association is renewing its plant swap at Moulin-au-Bois.
Free admission, light refreshments.
L’événement Troc de plantes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION
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