La Vôge-les-Bains

Troc de plantes

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour la deuxième année consécutive, l’association Au Fil du Bagnerot organise une bourse aux plantes au Moulin-au-Bois.

Au programme Troc de plante, tissage de ronce, stand exposition oiseau nature, animation enfant passage de brevet sécateur

Escape game

Entrée gratuite petite restaurationTout public

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La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10

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English :

For the second year running, the Au Fil du Bagnerot association is organizing a plant fair at Moulin-au-Bois.

On the program: plant barter, bramble weaving, nature bird exhibition stand, children’s activities: secateurs certificate

Escape game

Free admission snack bar

L’événement Troc de plantes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION