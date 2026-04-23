Troc de plantes La Vôge-les-Bains
Troc de plantes La Vôge-les-Bains dimanche 31 mai 2026.
La Vôge-les-Bains
Troc de plantes
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Pour la deuxième année consécutive, l’association Au Fil du Bagnerot organise une bourse aux plantes au Moulin-au-Bois.
Au programme Troc de plante, tissage de ronce, stand exposition oiseau nature, animation enfant passage de brevet sécateur
Escape game
Entrée gratuite petite restaurationTout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 23 65 02 10
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English :
For the second year running, the Au Fil du Bagnerot association is organizing a plant fair at Moulin-au-Bois.
On the program: plant barter, bramble weaving, nature bird exhibition stand, children’s activities: secateurs certificate
Escape game
Free admission snack bar
L’événement Troc de plantes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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