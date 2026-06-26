Balade fluorescence Bains les Bains La Vôge-les-Bains
Balade fluorescence Bains les Bains La Vôge-les-Bains jeudi 23 juillet 2026.
La Vôge-les-Bains
Balade fluorescence
Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
(re)Découvrez la forêt comme vous ne l’avez jamais vue, parée de lumières et de couleurs, lors de cette balade nocturne éclairée par les torches… UV.
Nos yeux ne voient pas les UV, mais ils ont la particularité de faire briller certains matériaux et être-vivants c’est la fluorescence, un phénomène naturel fascinant à découvrir et comprendre en compagnie de Yoann Thubin, médiateur scientifique et photographe.
Réservation à l’Office de TourismeTout public
15 .
Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 tourisme.lavogelesbains@epinal.fr
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English :
(Re)discover the forest as you’ve never seen it before, bathed in light and color, during this nighttime walk illuminated by UV torches.
Our eyes can’t see UV light, but it has the unique ability to make certain materials and living organisms glow: this is fluorescence, a fascinating natural phenomenon to discover and understand alongside Yoann Thubin, a science communicator and photographer.
Reservations at the Tourist Office
L’événement Balade fluorescence La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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