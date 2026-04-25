Conférences et visites guidées La Vôge-les-Bains
Conférences et visites guidées La Vôge-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
La Vôge-les-Bains
Conférences et visites guidées
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Deux conférences auront lieu dans le cadre de la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà !
– M. Romaric Duchêne Les troupes coloniales dans les Vosges pendant la Seconde Guerre mondiale.
– M. Bernard Schmitt Frantz Fanon, Racisme et Culture .
Des visites guidées du site sont également organisées.Tout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18
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English :
Two conferences will be held as part of the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event
– Romaric Duchêne: Colonial troops in the Vosges during the Second World War.
– Mr. Bernard Schmitt: Frantz Fanon, Racisme et Culture .
Guided tours of the site are also available.
L’événement Conférences et visites guidées La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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