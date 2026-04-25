La Vôge-les-Bains

Conférences et visites guidées

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Deux conférences auront lieu dans le cadre de la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà !

– M. Romaric Duchêne Les troupes coloniales dans les Vosges pendant la Seconde Guerre mondiale.

– M. Bernard Schmitt Frantz Fanon, Racisme et Culture .

Des visites guidées du site sont également organisées.Tout public

0 .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18

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English :

Two conferences will be held as part of the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event

– Romaric Duchêne: Colonial troops in the Vosges during the Second World War.

– Mr. Bernard Schmitt: Frantz Fanon, Racisme et Culture .

Guided tours of the site are also available.

L’événement Conférences et visites guidées La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION