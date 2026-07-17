UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aigremont

Concert d’été ROBERTO SENAR POY Aigremont

samedi 1 août 2026 · Aigremont

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
La chaume Aigremont
Ville
89800 Aigremont
Département
Yonne
Tarif

Aigremont

Concert d’été ROBERTO SENAR POY

La chaume Aigremont Aigremont Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Samedi 1er août 2026
19h30 Ouverture (Apéro dinatoire suivi du concert (environ 1h) puis bal)
Concert musique latino/cubaine
Participation libre   .

La chaume Aigremont Aigremont 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   3.villagesenscene@gmail.com

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English : Concert d’été ROBERTO SENAR POY

L’événement Concert d’été ROBERTO SENAR POY Aigremont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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