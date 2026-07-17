AGENDA · Aigremont
Concert d’été ROBERTO SENAR POY Aigremont
samedi 1 août 2026 · Aigremont
Informations pratiques
Aigremont
Concert d’été ROBERTO SENAR POY
La chaume Aigremont Aigremont Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Samedi 1er août 2026
19h30 Ouverture (Apéro dinatoire suivi du concert (environ 1h) puis bal)
Concert musique latino/cubaine
Participation libre .
La chaume Aigremont Aigremont 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 3.villagesenscene@gmail.com
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English : Concert d’été ROBERTO SENAR POY
L’événement Concert d’été ROBERTO SENAR POY Aigremont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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