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Concert Détour de monde Wassy

Concert Détour de monde Wassy mercredi 27 mai 2026.

Adresse : La Forgerie

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Wassy

Concert Détour de monde

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Tout public
La deuxième édition du concert des professeurs du Pôle d’Enseignement Musical. Entrée libre.   .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 96 05 00 

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English :

L’événement Concert Détour de monde Wassy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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