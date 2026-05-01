Wassy

Concert Détour de monde

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Tout public

La deuxième édition du concert des professeurs du Pôle d’Enseignement Musical. Entrée libre. .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 96 05 00

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English :

L’événement Concert Détour de monde Wassy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne