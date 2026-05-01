Concert Détour de monde Wassy
Concert Détour de monde Wassy mercredi 27 mai 2026.
Wassy
Concert Détour de monde
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Tout public
La deuxième édition du concert des professeurs du Pôle d’Enseignement Musical. Entrée libre. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 96 05 00
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English :
L’événement Concert Détour de monde Wassy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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