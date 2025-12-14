Fibres-Racines,Laine et Marionettes… Wassy

Fibres-Racines,Laine et Marionettes…

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Tout public

Fibres est un spectacle jeune public (dès 3 mois) qui mêle racines, textiles, laine et marionnettes. Matières aériennes ou emmêlées, cordes brisantes, échappées sonores… ce voyage sensible transporte les spectateurs dans un univers où la matière se transforme et devient vivante, ouvrant la voie à l’imaginaire et à la découverte. Durée 30 minutes .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

