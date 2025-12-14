Fibres-Racines,Laine et Marionettes… Wassy
Fibres-Racines,Laine et Marionettes… Wassy mercredi 27 mai 2026.
Fibres-Racines,Laine et Marionettes…
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Tout public
Fibres est un spectacle jeune public (dès 3 mois) qui mêle racines, textiles, laine et marionnettes. Matières aériennes ou emmêlées, cordes brisantes, échappées sonores… ce voyage sensible transporte les spectateurs dans un univers où la matière se transforme et devient vivante, ouvrant la voie à l’imaginaire et à la découverte. Durée 30 minutes .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
L’événement Fibres-Racines,Laine et Marionettes… Wassy a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne