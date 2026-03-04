Le Concert Du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Le Concert Du Mois Vendredi 29 mai, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre ou sur inscription
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T21:30:00+02:00
Val & jean n’ont qu’une seule envie lors de leur concert : procurer de la joie ! Ambiance garantie et chansons françaises ! Bref lui c’est Val et l’autre c’est Jean ils s’appellent les » Val & Jean » !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est
Val & Jean (chansons françaises) concert