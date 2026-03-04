Les bébés lecteurs, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Les bébés lecteurs Jeudi 28 mai, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Début : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00
Lectures douces et pleines d’amour et fabrication d’un cadeau à offrir à maman.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
Bonne fête maman bébé lecture