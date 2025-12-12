Un air de fête Wassy
Un air de fête Wassy samedi 23 mai 2026.
Un air de fête
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Cinq de Cœur fête ses 30 ans avec un spectacle jubilatoire mêlant performance musicale et folie scénique. Au programme décors grandioses, costumes éblouissants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un air de fête Wassy a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne