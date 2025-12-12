Un air de fête

La Forgerie Wassy Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Cinq de Cœur fête ses 30 ans avec un spectacle jubilatoire mêlant performance musicale et folie scénique. Au programme décors grandioses, costumes éblouissants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… .

La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

L’événement Un air de fête Wassy a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne