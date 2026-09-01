Concert deux flûtes et un piano L’HanGare Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

Concert deux flûtes et un piano

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Les flûtistes Emma Shubin et Christian Plouvier se joignent à la pianiste Lara Liu pour interpréter des classiques de Rossini, de Doppler et d’autres grands compositeurs classiques.

Les flûtistes Emma Shubin et Christian Plouvier se joignent à la pianiste Lara Liu pour interpréter des classiques de Rossini, de Doppler et d’autres grands compositeurs classiques. .

L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert deux flûtes et un piano

Flutists Emma Shubin and Christian Plouvier will join pianist Lara Liu to perform classics by Rossini, Doppler, and other great classical composers.

L’événement Concert deux flûtes et un piano Thiviers a été mis à jour le 2026-08-15 par Isle-Auvézère