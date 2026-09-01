Concert deux flûtes et un piano L’HanGare Thiviers
dimanche 20 septembre 2026 · L'HanGare · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Concert deux flûtes et un piano
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Les flûtistes Emma Shubin et Christian Plouvier se joignent à la pianiste Lara Liu pour interpréter des classiques de Rossini, de Doppler et d’autres grands compositeurs classiques.
Les flûtistes Emma Shubin et Christian Plouvier se joignent à la pianiste Lara Liu pour interpréter des classiques de Rossini, de Doppler et d’autres grands compositeurs classiques. .
L’HanGare 19 Rue Pierre Semard Thiviers 24551 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 00 76
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English : Concert deux flûtes et un piano
Flutists Emma Shubin and Christian Plouvier will join pianist Lara Liu to perform classics by Rossini, Doppler, and other great classical composers.
L’événement Concert deux flûtes et un piano Thiviers a été mis à jour le 2026-08-15 par Isle-Auvézère
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