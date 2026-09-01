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La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers

jeudi 17 septembre 2026 · Café culturel associatif Le Chat Pline · Thiviers

La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Café culturel associatif Le Chat Pline
Adresse
47 Rue du Général Lamy
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

La rentrée du café littéraire

Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Sur le thème du feu.   .

Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 98 85 

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English : La rentrée du café littéraire

L’événement La rentrée du café littéraire Thiviers a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère

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