La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers

Informations pratiques

Thiviers

La rentrée du café littéraire

Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Sur le thème du feu. .

Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 98 85

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English : La rentrée du café littéraire

L’événement La rentrée du café littéraire Thiviers a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère