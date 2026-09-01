AGENDA · Thiviers
La rentrée du café littéraire Café culturel associatif Le Chat Pline Thiviers
jeudi 17 septembre 2026 · Café culturel associatif Le Chat Pline · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
La rentrée du café littéraire
Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Sur le thème du feu. .
Café culturel associatif Le Chat Pline 47 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 98 85
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English : La rentrée du café littéraire
L’événement La rentrée du café littéraire Thiviers a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère
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