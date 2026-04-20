Saverne

Concert d’Hélène’60 »

Route de Paris Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée festive à la roseraie pour les journées du patrimoine ! .

Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr

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English :

L’événement Concert d’Hélène’60 » Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région