Concert d’Hélène’60 » Saverne
Concert d’Hélène’60 » Saverne dimanche 20 septembre 2026.
Saverne
Concert d’Hélène’60 »
Route de Paris Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journée festive à la roseraie pour les journées du patrimoine ! .
Route de Paris Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 info@roseraie-saverne.fr
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English :
L’événement Concert d’Hélène’60 » Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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