Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT Vieux-Charmont
Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT Vieux-Charmont dimanche 10 mai 2026.
Vieux-Charmont
Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS
Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT 7 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le DIAIRI et le CHOEUR de LOUPS se produiront à l’église de Vieux-Charmont le 10 mai à 17h .
CHOEUR de LOUPS, choeur d’hommes de LUBERSAC (Corréze) présentant un programme éclectique de chants tradionnels régionaux, classiquesou de variétés, chants limousins, basques, pyrénéens, chants de marins, chants sacrés … .
Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT 7 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 92 96
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English :
L’événement Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD