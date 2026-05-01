Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT Vieux-Charmont

Vieux-Charmont

Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS

Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT 7 Rue de Belfort Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le DIAIRI et le CHOEUR de LOUPS se produiront à l’église de Vieux-Charmont le 10 mai à 17h .

CHOEUR de LOUPS, choeur d’hommes de LUBERSAC (Corréze) présentant un programme éclectique de chants tradionnels régionaux, classiquesou de variétés, chants limousins, basques, pyrénéens, chants de marins, chants sacrés … .

Eglise saint Justin de VIEUX CHARMONT 7 Rue de Belfort Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 56 92 96

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English :

L’événement Concert DIAIRI et Choeur de LOUPS Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD