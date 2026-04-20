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Théâtre Georges & Georges Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont

Théâtre Georges & Georges Salle Rencontres Jean Jaurès Vieux-Charmont samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Rencontres Jean Jaurès

Adresse : 20 Rue de Brognard

Ville : 25600 Vieux-Charmont

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Vieux-Charmont

Théâtre Georges & Georges

Salle Rencontres Jean Jaurès 20 Rue de Brognard Vieux-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Théâtre Georges & Georges proposée par Ville de Vieux-Charmont

La Ville de Vieux-Charmont vous propose une soirée théâtre avec la pièce Georges & Georges , présentée par Box Théâtre.

Une comédie à découvrir en famille ou entre amis pour partager un moment culturel convivial.
Samedi 30 mai 2026
20h30
Entrée gratuite
Réservation conseillée 03.81.90.76.80

Lieu Salle Rencontres Jean Jaurès, Vieux-Charmont   .

Salle Rencontres Jean Jaurès 20 Rue de Brognard Vieux-Charmont 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 90 76 80  contact@vieux-charmont.fr

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English : Théâtre Georges & Georges

L’événement Théâtre Georges & Georges Vieux-Charmont a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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