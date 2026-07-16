Informations pratiques

Truchtersheim

Concert Diez’elles et Coetus de Martillac

2 rue de l’Eglise Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 16:30:00

fin : 2026-11-29 18:30:00

Date(s) :

2026-11-29

Concert par la chorale Diez’elles et le chœur Coetus de Martillac en l’église de Truchtersheim.

Concert en l’église de Truchtersheim avec la chorale Diez’elles et le coeur Coetus de Martillac, au sud de Bordeaux, en faveur d’Autisme Alsace.

Entrée libre, plateau. 0 .

2 rue de l’Eglise Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est annie.wagner@orange.fr

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English :

Concert by the Diez’elles choir and the Coetus choir from Martillac at the Truchtersheim Church.

L’événement Concert Diez’elles et Coetus de Martillac Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg