Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:30 –

Gratuit : non Entrée : 5 €- de 10 ans : gratuit. Tout public

L’école de musique organise son spectacle de printemps le samedi 23 mai 2026 !Plongez avec nous dans l’univers Disney !Début du spectacle à 20h30 (ouverture des portes à partir de 19h45)Restauration et bar sur place.

Salle l’Estuaire Couëron 44220

https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-de-coueron/evenements/disney-en-chansons



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