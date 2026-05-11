Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert « Disney en musique » Salle l’Estuaire Couëron

Concert « Disney en musique » Salle l’Estuaire Couëron

Concert « Disney en musique » Salle l’Estuaire Couëron samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle l'Estuaire

Adresse : 17 Rue de la Frémondière, 44220 Couëron

Ville : 44220 Couëron

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30

Tarif : Entrée : 5 €- de 10 ans : gratuit.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:30 –
Gratuit : non Entrée : 5 €- de 10 ans : gratuit. Tout public 

L’école de musique organise son spectacle de printemps le samedi 23 mai 2026 !Plongez avec nous dans l’univers Disney !Début du spectacle à 20h30 (ouverture des portes à partir de 19h45)Restauration et bar sur place.

Salle l’Estuaire Couëron 44220
https://www.helloasso.com/associations/ecole-de-musique-de-coueron/evenements/disney-en-chansons


Afficher la carte du lieu Salle l’Estuaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Couëron (Loire-Atlantique)