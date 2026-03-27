Forum Habitat Rénovation Espace de la Tour à Plomb Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Accès libre et gratuit

Rénover son logement est aujourd’hui une priorité pour beaucoup. Pour accompagner ces projets, la Ville de Couëron et l’Espace Conseil France Rénov’ organisent une journée d’information. Au programme : stands de professionnels, conférences, ateliers ludiques et visite de logement écorénové. Toutes les thématiques de l’amélioration de l’habitat seront abordées… Les participants pourront également échanger avec l’équipe France Rénov’, des artisans et des acteurs du secteur pour mieux connaître les solutions existantes et avancer dans leur projet.

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr



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