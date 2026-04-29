Open de l’Ouest Salle l’Estuaire Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public, Adulte, Etudiant, En famille, Jeune Public

Avis aux amateurs de figurine, de maquettes et de fantasy ? : l’Open de l’Ouest revient les 30 et 31 mai pour une nouvelle édition ! Durant ces deux jours, Couëron deviendra le cœur battant de la miniature artistique. Expositions, démonstrations de peinture en direct, concours de figurines et ateliers pour enfants permettront à chacun de plonger dans cet art qui allie patience, précision et imagination. De quoi faire rêver les amateurs, professionnels, collectionneurs, mais aussi les curieux désireux de découvrir un univers créatif unique ! Cette 3e édition s’annonce une nouvelle fois internationale ? : plus de 28 stands d’associations et de professionnels venus d’Angleterre, d’Italie ou encore de Belgique seront présents, proposant figurines, maquettes, outillage, peintures et conseils. Un invité d’honneur prestigieux sera également présent ? : Matteo Di Diomede (@matteo_di_diomede_art sur Instagram), artiste italien reconnu pour son talent et son univers fantastique. Ce rendez-vous est organisé par les associations Les Chevaliers du Centaure et le Lancier Pictave, en partenariat avec la Ville de Couëron.

Salle l’Estuaire Couëron 44220



Afficher la carte du lieu Salle l’Estuaire et trouvez le meilleur itinéraire

