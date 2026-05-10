Couleurs de Bretagne : concours de peinture et de dessin Salle de la Cour carrée – Espace de la Tour à Plomb (ETAP) Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 08:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Concours de peinture et de dessin ouvert aux artistes de tous âges et tous niveaux, organisé par le Groupe Artistique Léon-Moinard (GALM) et Couleurs de Bretagne. Tout le monde peut participer, des plus petits aux plus grands… Chaque peintre peut participer à autant de concours qu’il le souhaite. Toutes expressions y compris abstraites sont acceptées dans chaque catégorie. Toutes les techniques à plat sont autorisées. Tous les supports légers, de faible épaisseur et non fragiles sont autorisés. Chaque participant apporte son support et ses matériaux. Le format maximum autorisé est de 50 x 70 cm. Le jury local est composé de 5 membres. Informations pratiques : Samedi 23 mai, de 8 h 30 à 18 hInscription : samedi 23 mai de 8 h 30 à 12 h à l’atelier du GALM.Remise des œuvres : avant 16 h, salle de la Cour carrée, place des 12 femmes en colères – Site de la Tour à plomb – 44220 CouëronRemise de lots et pot de convivialité : 17 h.https://www.couleursdebretagne.org/

Salle de la Cour carrée – Espace de la Tour à Plomb (ETAP) Couëron 44220



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