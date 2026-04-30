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CONCERT DJ BOBOUNDÉ Route de La Planche Vialas

lundi 31 août 2026 · Route de La Planche · Vialas

CONCERT DJ BOBOUNDÉ Route de La Planche Vialas

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Route de La Planche
Adresse
Camping La reverie
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Vialas

CONCERT DJ BOBOUNDÉ

Route de La Planche Camping La reverie Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-31

Soirée concert avec DJ Boboundé Vinyl/musique du monde !
Profitez aussi des pizzas ou venez boire un verre dès 18h30 !
Soirée concert avec DJ Boboundé Vinyl/musique du monde !
Profitez aussi des pizzas ou venez boire un verre dès 18h30 !   .

Route de La Planche Camping La reverie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 42 82 28 80 

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English :

Concert night with DJ Bobound: Vinyl/world music!
Enjoy some pizza or come by for a drink starting at 6:30 p.m.!

L’événement CONCERT DJ BOBOUNDÉ Vialas a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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