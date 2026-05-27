Concert — DJ Ceyzar Parking de l’Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concert — DJ Ceyzar

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Le vendredi 7 août à Trouville-sur-Mer, le parking de la Mairie accueille DJ Ceyzar pour une soirée électro en plein air de 21h à 22h30. Set énergique et immersif aux influences variées. Entrée libre.

Le vendredi 7 août, le parking de la Mairie accueille une soirée électronique en plein air avec DJ Ceyzar, figure de la scène normande. De 21 h à 22 h 30, ce DJ aux influences électroniques variées propose des sets énergiques et immersifs, pensés pour faire vibrer aussi bien les habitués des clubs que les curieux d’une soirée estivale un peu différente. Entrée libre.

Infos pratiques

– Date vendredi 7 août

– Horaires 21 h 22 h 30

– Lieu parking de la Mairie, Trouville-sur-Mer

– Entrée libre .

Parking de l’Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Concert — DJ Ceyzar

On Friday 7 August in Trouville-sur-Mer, the Town Hall car park will be the venue for DJ Ceyzar’s open-air electro party from 9pm to 10.30pm. An energetic and immersive set with a variety of influences. Admission free.

L’événement Concert — DJ Ceyzar Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Trouville