Concert DJ Mélusine l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert DJ Mélusine l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le vendredi 14 août, DJ Mélusine fait monter la température à la cave à bières L’Excuse, à Bagnères-de-Bigorre. Au programme, un set groovy techno pour une soirée dansante et électrique.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, August 14, DJ Mélusine will be turning up the heat at L’Excuse beer cellar in Bagnères-de-Bigorre. On the program: a groovy techno set for a night of dancing and electric vibes.

L’événement Concert DJ Mélusine l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65