Dans les Coulisses du Conservatoire au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) Bagnères-de-Bigorre

vendredi 24 juillet 2026 · au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Dans les Coulisses du Conservatoire

au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Conservatoire botanique national ouvre ses portes tous les vendredis de juillet ! Découvrez ses missions en faveur de la flore sauvage et explorez ses collections d’herbiers, véritables archives du patrimoine végétal. Visites à 14h. Réservation obligatoire.

Dates des visites

Les visites sont proposées tous les vendredis de juillet, à partir de 14 h

Vendredi 10 juillet

Vendredi 17 juillet

Vendredi 24 juillet

Vendredi 31 juillet

Merci de préciser la date de visite souhaitée lors de votre réservation.

18 personnes maximum. .

au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 85 30 visite@cbnpmp.fr

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English :

The National Botanical Conservatory is open every Friday in July! Learn about its work to protect wild flora and explore its herbarium collections—true archives of our plant heritage. Tours at 2 p.m. Reservations required.

L’événement Dans les Coulisses du Conservatoire Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65