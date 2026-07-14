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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Dans les Coulisses du Conservatoire au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) Bagnères-de-Bigorre

vendredi 24 juillet 2026 · au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut)
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Dans les Coulisses du Conservatoire

au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le Conservatoire botanique national ouvre ses portes tous les vendredis de juillet ! Découvrez ses missions en faveur de la flore sauvage et explorez ses collections d’herbiers, véritables archives du patrimoine végétal. Visites à 14h. Réservation obligatoire.
Dates des visites
Les visites sont proposées tous les vendredis de juillet, à partir de 14 h
Vendredi 10 juillet
Vendredi 17 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 31 juillet
Merci de préciser la date de visite souhaitée lors de votre réservation.
18 personnes maximum.   .

au conservatoire Botanique (anciens thermes du Vallon de Salut) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 85 30  visite@cbnpmp.fr

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English :

The National Botanical Conservatory is open every Friday in July! Learn about its work to protect wild flora and explore its herbarium collections—true archives of our plant heritage. Tours at 2 p.m. Reservations required.

L’événement Dans les Coulisses du Conservatoire Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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