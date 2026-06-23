Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mardi 14 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Concert d’été
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert gratuit avec Les Rogers Brass (fanfare en déambulation)
Esplanade de la médiathèque
Les Concerts d’été sont organisés par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.
Juillet
Mardi 7 juillet
Pop Up (variétés internationales)
Mardi 14 juillet
Les Rogers Brass (fanfare en déambulation)
Mardi 21 juillet
Willo (blues, soul, folk)
Mardi 28 juillet
Tri’Ad (Soul, jazz)
Août
Mardi 4 août
Astragal (rock)
Mardi 11 août
Mood trio (variétés, pop, rock)
Mardi 18 août
Pialot de Cordas (musiques traditionnelles)
Mardi 25 août
Jakedom (pop) .
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 08 05
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English :
Free concert featuring Les Rogers Brass (parade band)
Esplanade in front of the library
L’événement Concert d’été Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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