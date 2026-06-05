Exposition des Artistes Aquitania BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Exposition des Artistes Aquitania

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Les peintures et sculptures exposées sont réalisées dans des styles et techniques très variées, par des artistes amateurs ou professionnels.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie dkbmab@hotmail.co.uk

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The paintings and sculptures on display are produced in a wide variety of styles and techniques, by both amateur and professional artists.

L’événement Exposition des Artistes Aquitania Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65