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Exposition des Artistes Aquitania BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Exposition des Artistes Aquitania BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mardi 30 juin 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Avenue Prosper Nogues

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Exposition des Artistes Aquitania

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Les peintures et sculptures exposées sont réalisées dans des styles et techniques très variées, par des artistes amateurs ou professionnels.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   dkbmab@hotmail.co.uk

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English :

The paintings and sculptures on display are produced in a wide variety of styles and techniques, by both amateur and professional artists.

L’événement Exposition des Artistes Aquitania Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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