Exposition des Artistes Aquitania BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Exposition des Artistes Aquitania BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mardi 30 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Exposition des Artistes Aquitania
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Les peintures et sculptures exposées sont réalisées dans des styles et techniques très variées, par des artistes amateurs ou professionnels.
.
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie dkbmab@hotmail.co.uk
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The paintings and sculptures on display are produced in a wide variety of styles and techniques, by both amateur and professional artists.
L’événement Exposition des Artistes Aquitania Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Jardins Secrets Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre 5 juin 2026
- La Déambule Organisation en cours. Bagnères-de-Bigorre 6 juin 2026
- Ateliers La Pause Végétale Décores ton pot BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 6 juin 2026
- Vide ta chambre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 7 juin 2026
- Projection du film documentaire “Les vieux” de Claus Drexel Rue Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre 9 juin 2026