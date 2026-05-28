Exposition rétrospective Jean Lafforgue Au musée du marbre Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Exposition rétrospective Jean Lafforgue

Au musée du marbre 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-07-01

Peintre amoureux de la nature inspiré des orientalistes et de Barbizon, Jean Lafforgue vécut et travailla à Bagnères. 30 panneaux offerts par des collectionneurs privés. Rue Jean Rösch, anciens Thermes de Salut.

Exposition accessible pendant les horaires d’ouverutre du musée. .

Au musée du marbre 4 Rue Jean Rösch/vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 79 60 45

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English :

A nature-loving painter inspired by the Orientalists and Barbizon, Jean Lafforgue lived and worked in Bagnères. 30 panels donated by private collectors. Rue Jean Rösch, former Thermes de Salut.

L’événement Exposition rétrospective Jean Lafforgue Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65