Atelier crochet amigurumi BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Atelier crochet amigurumi

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Animé par Mimi Créations. Débutant-es accepté-es. Matériel fourni.

[ À partir de 12 ans Durée 2h00 De 15h00 à 17h00 ]

Sur inscription

La médiathèque Simon Veil consacre cette année le mois de juin à la question du Bien Vieillir. Véritable enjeu de société, tant économique que démographique, nous sommes ou serons tous confrontés un jour à cette question. Et nous avons tous l’espoir d’aborder cette période de la vie avec sérénité.

Au travers de notre programmation exposition, projection, rencontres, débats, ateliers -, nous chercherons à porter un regard bienveillant et non dénué d’humour sur les vieux, de partager les points de vue et les vécus. Avec l’aide des partenaires que nous avons invités, professionnell.es du soin et du social et associations, nous aborderons les différentes problématiques liées à la vieillesse et les outils pour accompagner au mieux les seniors dans leur quotidien. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Hosted by Mimi Créations. Beginners accepted. Materials provided.

[ From 12 years old Duration 2h00 From 15h00 to 17h00 ]

Registration required

L’événement Atelier crochet amigurumi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65