Atelier gravure Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Atelier gravure

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29 17:30:00

Date(s) :

2026-06-29

découverte de la gravure avec une œuvre de Blanche Odin, toute une journée, avec Landry Gicquiaux.

Sur rendez vous.

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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 01 23 10 didyland@gmail.com

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English :

discover printmaking with a work by Blanche Odin, all day, with Landry Gicquiaux.

By appointment only.

L’événement Atelier gravure Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65