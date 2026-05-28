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Atelier gravure Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Atelier gravure Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre lundi 29 juin 2026.

Lieu : Au musée Salies

Adresse : 7 Place des Thermes

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Atelier gravure

Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:00:00
fin : 2026-06-29 17:30:00

Date(s) :
2026-06-29

découverte de la gravure avec une œuvre de Blanche Odin, toute une journée, avec Landry Gicquiaux.
Sur rendez vous.
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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 01 23 10  didyland@gmail.com

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English :

discover printmaking with a work by Blanche Odin, all day, with Landry Gicquiaux.
By appointment only.

L’événement Atelier gravure Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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