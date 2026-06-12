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Initiation à la laine feutrée en toute sérénité BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Initiation à la laine feutrée en toute sérénité BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : 18 Rue des Pyrénées

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Bagnères-de-Bigorre

Initiation à la laine feutrée en toute sérénité

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue des Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:15:00
fin : 2026-07-02 16:15:00

Date(s) :
2026-07-02

Plongez dans l’univers sensoriel de la laine avec L’Autre Florence, artisanat d’exception à Bagnères-de-Bigorre. Dans son atelier lumineux, elle vous initie au feutrage et ajoute sa touche personnelle légère et méditative dans cette pratique ancestrale. Vivez un instant de créativité et bien-être.
Sur réservation par téléphone.   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue des Pyrénées Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 34 74 11 

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English :

Immerse yourself in the sensory world of wool with L?Autre Florence, an exceptional craftswoman in Bagnères-de-Bigorre. In her luminous workshop, she introduces you to felting and adds her own light, meditative touch to this ancestral practice. Experience a moment of creativity and well-being.

L’événement Initiation à la laine feutrée en toute sérénité Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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