Et si la nature nous aidait à nous retrouver ? Maison de la Petite Enfance Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Et si la nature nous aidait à nous retrouver ?

Maison de la Petite Enfance BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Les petites choses de la nature ont ce pouvoir rare émerveiller les enfants et les adultes, et créer entre eux des moments de complicité vraie. Venez explorer ensemble, les sens en éveil et le cœur ouvert.

En co-animation avec le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

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Maison de la Petite Enfance BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

The little things of nature have a rare power: to amaze children and adults alike, and to create moments of true complicity between them. Come and explore together, with your senses awakened and your heart open.

Co-hosted with the Lieu d?Accueil Enfants-Parents

L’événement Et si la nature nous aidait à nous retrouver ? Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65