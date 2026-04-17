Eaux-Bonnes

Concert Djelicious

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Un Mc expérimenté aux textes incisifs, un clavier bercé dans la

Néo soul, et un duo basse batterie aux multiples influences fusionnent en un tout qui abat ingénieusement les frontières des genres. Ajoutez à cette émulation collective la facilité de Djé à se promener entre rap et chant et naît un agile mélange de sonorités hip-hop, soul et funk.

RDV dans le Jardin Darralde (au casino en cas de pluie) .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

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English : Concert Djelicious

L’événement Concert Djelicious Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées