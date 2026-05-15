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Concert Dolce Italia Rouffach

Concert Dolce Italia Rouffach jeudi 6 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0

Rouffach

Concert Dolce Italia

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestra Giovanile Toscana.
Au programme

GIOVANNI BOTTESINI
Andante sostenuto

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto n°5 pour violon & orchestre en la majeur K219

GIACOMO PUCCINI
Crisantemi

PIETRO MASCAGNI
Intermezzo da Cavalleria rusticana

GIUSEPPE VERDI
Preludio Traviata

GEORGES BIZET
Suite de Carmen

Avec l’Orchestra GIOVANILE TOSCANA
Augusto Vismara Direction
Joaquin Páll Palomares Violon 0  .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Orchestra Giovanile Toscana.

L’événement Concert Dolce Italia Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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