Concert Dolce Italia Rouffach
Concert Dolce Italia Rouffach jeudi 6 août 2026.
Rouffach
Concert Dolce Italia
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestra Giovanile Toscana.
Au programme
GIOVANNI BOTTESINI
Andante sostenuto
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto n°5 pour violon & orchestre en la majeur K219
GIACOMO PUCCINI
Crisantemi
PIETRO MASCAGNI
Intermezzo da Cavalleria rusticana
GIUSEPPE VERDI
Preludio Traviata
GEORGES BIZET
Suite de Carmen
Avec l’Orchestra GIOVANILE TOSCANA
Augusto Vismara Direction
Joaquin Páll Palomares Violon 0 .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Concert as part of the Musicalta Festival. With the Orchestra Giovanile Toscana.
L’événement Concert Dolce Italia Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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