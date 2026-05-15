Rouffach

Concert Dolce Italia

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Orchestra Giovanile Toscana.

Au programme

GIOVANNI BOTTESINI

Andante sostenuto

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto n°5 pour violon & orchestre en la majeur K219

GIACOMO PUCCINI

Crisantemi

PIETRO MASCAGNI

Intermezzo da Cavalleria rusticana

GIUSEPPE VERDI

Preludio Traviata

GEORGES BIZET

Suite de Carmen

Avec l’Orchestra GIOVANILE TOSCANA

Augusto Vismara Direction

Joaquin Páll Palomares Violon 0 .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Orchestra Giovanile Toscana.

L’événement Concert Dolce Italia Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach