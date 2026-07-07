Concert d’orgue église Arinthod
mardi 7 juillet 2026 · église · Arinthod
Informations pratiques
Arinthod
Concert d’orgue
église 25 Rue des Arcades Arinthod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Concert d’orgue tous les mardis et vendredis de l’été à l’église de d’Arinthod de 10h30 à 11h30.
Entrée libre. .
église 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 76 80 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Arinthod a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE