Concert d’orgue église Arinthod

Informations pratiques

Arinthod

Concert d’orgue

église 25 Rue des Arcades Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Concert d’orgue tous les mardis et vendredis de l’été à l’église de d’Arinthod de 10h30 à 11h30.

Entrée libre. .

église 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 76 80 78

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Arinthod a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE