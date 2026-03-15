Cernay

Concert d’orgue

rue de Thann Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Mathieu Freyburger propose un concert mêlant œuvres inspirées des carillons et pièces autour de la lumière, révélant toute la richesse sonore de l’orgue quasi centenaire.

Organiste titulaire depuis 40 ans à l’église St-Etienne et 1er Prix d’Orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Mathieu Freyburger offre un concert à la hauteur de cet événement. Son programme associe habilement des œuvres où l’orgue reproduit le son de carillons à des morceaux évoquant la lumière. Toute la richesse sonore et les qualités reconnues de l’orgue presque centenaire sont mises en valeur. .

rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 59 01

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English :

Mathieu Freyburger presents a concert combining chime-inspired works and light-themed pieces, revealing the full sonic richness of the almost century-old organ.

L’événement Concert d’orgue Cernay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay