Concert d’orgue Cernay
Concert d’orgue Cernay dimanche 28 juin 2026.
Cernay
Concert d’orgue
rue de Thann Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Mathieu Freyburger propose un concert mêlant œuvres inspirées des carillons et pièces autour de la lumière, révélant toute la richesse sonore de l’orgue quasi centenaire.
Organiste titulaire depuis 40 ans à l’église St-Etienne et 1er Prix d’Orgue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Mathieu Freyburger offre un concert à la hauteur de cet événement. Son programme associe habilement des œuvres où l’orgue reproduit le son de carillons à des morceaux évoquant la lumière. Toute la richesse sonore et les qualités reconnues de l’orgue presque centenaire sont mises en valeur. .
rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 59 01
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English :
Mathieu Freyburger presents a concert combining chime-inspired works and light-themed pieces, revealing the full sonic richness of the almost century-old organ.
L’événement Concert d’orgue Cernay a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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