Activité le Train Thur Doller Alsace

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Développer sa curiosité et son autonomie.

Embarquez pour une aventure ferroviaire unique.

Partez depuis Cernay jusqu’à Sentheim en train vapeur. Une fois arrivés, profitez d’ateliers pédagogiques sur diférents thèmes: nature, géologie, histoire..

De plus, les horaires du train son spécialement adaptés pour répondre aux besoins des écoles .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Develop curiosity and autonomy.

