Activité le Train Thur Doller Alsace
Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
Développer sa curiosité et son autonomie.
Embarquez pour une aventure ferroviaire unique.
Partez depuis Cernay jusqu’à Sentheim en train vapeur. Une fois arrivés, profitez d’ateliers pédagogiques sur diférents thèmes: nature, géologie, histoire..
De plus, les horaires du train son spécialement adaptés pour répondre aux besoins des écoles .
Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Develop curiosity and autonomy.
