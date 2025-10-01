Les racontines Cernay
Les racontines Cernay mercredi 1 octobre 2025.
Les racontines
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00
Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01 11:30:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03
De petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre ! De 2 à 5 ans.
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr
English :
Little ears to listen to a story, little hands to explore the book! Ages 2 to 5.
German :
Kleine Ohren, um eine Geschichte zu hören, kleine Hände, um das Buch zu erforschen! Von 2 bis 5 Jahren.
Italiano :
Piccole orecchie per ascoltare una storia, piccole mani per esplorare il libro! Da 2 a 5 anni.
Espanol :
Pequeñas orejas para escuchar una historia, pequeñas manos para explorar el libro De 2 a 5 años.
