Les racontines Cernay

Les racontines Cernay mercredi 1 octobre 2025.

Les racontines

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03

De petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre ! De 2 à 5 ans.

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Little ears to listen to a story, little hands to explore the book! Ages 2 to 5.

German :

Kleine Ohren, um eine Geschichte zu hören, kleine Hände, um das Buch zu erforschen! Von 2 bis 5 Jahren.

Italiano :

Piccole orecchie per ascoltare una storia, piccole mani per esplorare il libro! Da 2 a 5 anni.

Espanol :

Pequeñas orejas para escuchar una historia, pequeñas manos para explorar el libro De 2 a 5 años.

