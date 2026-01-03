Atelier l’imprimerie

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Développer sa curiosité et son autonomie.

Les enfants pourront découvrir les secrets de la typographie, qui est un procédé d’imprimerie avec une forme imprimante en relief. L’atelier leur montrera

comment étaient composées les pages en typographie, avec des caractères mobiles, des filets, des clichés galvanoplastiques. Cet atelier très amusant met en valeur chacun des participants lorsqu’il va imprimer son épreuve sur une presse à main, sur un papier de son choix. Les épreuves sont données aux enfants à la fin de l’atelier. .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Develop curiosity and autonomy.

