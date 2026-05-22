Cernay

Conférence d’histoire de l’art

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Images du corps, aux XIXe et XXe siècles, à chaque génération d’artistes et au rythme des bouleversements de la société, l’image du corps se réinvente et se métamorphose.

Images du corps, aux XIXe et XXe siècles, à chaque génération d’artistes et au rythme des bouleversements de la société, l’image du corps se réinvente et se métamorphose. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Images of the body, in the 19th and 20th centuries, with each generation of artists and the upheavals in society, the image of the body is reinvented and metamorphosed.

L’événement Conférence d’histoire de l’art Cernay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay