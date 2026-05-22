Conférence d’histoire de l’art Cernay
Conférence d’histoire de l’art Cernay mardi 2 juin 2026.
Cernay
Conférence d’histoire de l’art
15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-02 20:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Images du corps, aux XIXe et XXe siècles, à chaque génération d’artistes et au rythme des bouleversements de la société, l’image du corps se réinvente et se métamorphose.
Images du corps, aux XIXe et XXe siècles, à chaque génération d’artistes et au rythme des bouleversements de la société, l’image du corps se réinvente et se métamorphose. .
15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr
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English :
Images of the body, in the 19th and 20th centuries, with each generation of artists and the upheavals in society, the image of the body is reinvented and metamorphosed.
L’événement Conférence d’histoire de l’art Cernay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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