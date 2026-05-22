Nuit des musées Cernay
Nuit des musées Cernay samedi 23 mai 2026.
Cernay
Nuit des musées
1 rue de Thann Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Expériences d’admiration accueillir la beauté et s’en réjouir avec l’œuvre de Jean-Jacques Schueller.
Expériences d’admiration accueillir la beauté et s’en réjouir avec l’œuvre de Jean-Jacques Schueller. Depuis toujours, l’artiste a vécu attentif au travail des autres. L’admiration a forgé son regard et son existence. Il aimait les meubles anciens, il les a dessinés puis imités en travaillant le bois avec l’attentif respect de l’artisan. Il aimait les arts graphiques, il en a acquis la pratique. Il aimait les sculptures décoratives des maisons Renaissance, il les a dessinées. L’exposition présente ses exercices d’admiration dessins, peintures, meubles, coups de cœur… .
1 rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 88 80
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English :
Experiences of admiration: welcoming beauty and rejoicing in the work of Jean-Jacques Schueller.
L’événement Nuit des musées Cernay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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