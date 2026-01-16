Exposition Phoenix Cernay

Exposition Phoenix

Présentée dans le cadre de la FEW 2026, l’exposition Phoenix met en lumière le travail de Mai Tabakian. Ses sculptures et œuvres picturales, aux couleurs acidulées et aux formes hybrides, proposent une expérience esthétique onirique et profondément sensorielle. .

Invited by FEW 2026, French-Vietnamese artist Mai Tabakian presents sculptures and paintings in vibrant colors, combining abstract, geometric and organic forms.

