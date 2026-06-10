Palavas-les-Flots

CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

21h

Concert d’orgue par Alain Bouvet

Église Saint-Pierre

Participation libre .

16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

21h

Organ concert by Alain Bouvet

L’événement CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34