CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET Palavas-les-Flots
CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET Palavas-les-Flots jeudi 30 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
21h
Concert d’orgue par Alain Bouvet
Église Saint-Pierre
Participation libre .
16 rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
21h
Organ concert by Alain Bouvet
L’événement CONCERT D’ORGUE PAR ALAIN BOUVET Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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