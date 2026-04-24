Palavas-les-Flots

ÉLECTION MISTER FRANCE

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

De 21h à 23h30

Le concours officiel de l’idéal masculin

Renseignements et Inscription 06 07 88 89 28 ou contactmisterfrance@gmail.com

Mister France est le concours masculin numéro un en France.

Devenez “Mister” de votre région afin de décrocher votre ticket pour l’élection nationale Mister France, qui vous ouvrira d’innombrables portes.

En plus de recevoir de nombreux cadeaux, de voyager dans la France entière et les Outre-mer pour assister aux élections régionales, d’intégrer une agence de mannequinat, de participer à des défilés de mode, des émissions de télé et d’avoir la chance de devenir l’égérie de marques connues, l’élu Mister France devient un véritable ambassadeur culturel français.

A ce titre, il incarne l’idéal masculin français autour des valeurs de bonne moralité, d’altruisme, de bienveillance, d’intégrité, de charisme, de probité, d’élégance et d’ouverture d’esprit.

Par ailleurs, Mister France est qualifié automatiquement pour participer au concours international le plus important et les autres élus régionaux ont la possibilité de participer à d’autres concours internationaux Mister International, Mister Supra National, Manhunt, Mister Global, Man of The World… .

Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : ÉLECTION MISTER FRANCE

From 9pm to 11:30pm

L’événement ÉLECTION MISTER FRANCE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34