Saint-Pair-sur-Mer

Concert d’orgue

Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Association Franco-Ukrainienne Tournesol vous invite à un évènement caritatif à l’église Saint-Paterne de Saint-Pair-sur-Mer.

Au programme

– Concert d’orgue ;

– Exposition de céramique des Carpates ukrainiennes ;

– Vente de gourmandises et de souvenirs.

L’entrée est à prix libre. L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des projets caritatifs sociaux en Ukraine. .

Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 7 83 31 80 83

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer