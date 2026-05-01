Concert d’orgue Saint-Pair-sur-Mer
Concert d’orgue Saint-Pair-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Concert d’orgue
Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
L’Association Franco-Ukrainienne Tournesol vous invite à un évènement caritatif à l’église Saint-Paterne de Saint-Pair-sur-Mer.
Au programme
– Concert d’orgue ;
– Exposition de céramique des Carpates ukrainiennes ;
– Vente de gourmandises et de souvenirs.
L’entrée est à prix libre. L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit des projets caritatifs sociaux en Ukraine. .
Route de Granville Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 7 83 31 80 83
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer
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