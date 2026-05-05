Exposition d’Emmanuel DI CEGLIE Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer
Exposition d’Emmanuel DI CEGLIE Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Exposition d’Emmanuel DI CEGLIE
Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-23
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-23
Jazz Band et Compagnie
Artiste peintre formé aux Beaux-Arts de Troyes, je développe depuis plusieurs années un univers artistique chaleureux mêlant dessin, peinture et sculpture.
Mes travaux évoquent des scènes de la vie quotidienne au travers de personnages filiformes très colorés, plus récemment des jazz bands. La caricature et le mouvement font partie intégrante de mes peintures.
Installé à Granville, dans mon atelier situé au 43 rue des Juifs, je présente mes créations et propose également des ateliers de peinture pour enfants tout au long de l’année.
À travers cette exposition, j’invite chacun à entrer dans mon univers, à se laisser porter par la cadence, à ressentir la joie simple et immédiate que procure la peinture lorsqu’elle s’incarne en couleurs.
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h .
Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’Emmanuel DI CEGLIE
L’événement Exposition d’Emmanuel DI CEGLIE Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)
- Exposition Les couleurs Saint-Pair-sur-Mer 5 mai 2026
- Découverte et initiation Beach Art Saint-Pair-sur-Mer 6 mai 2026
- Sessions Vélotaff ! (Pour entreprises), Parking, Saint-Pair-sur-Mer 11 mai 2026
- Tests de vélos pour tous !, Magasin Cyclist., Saint-Pair-sur-Mer 12 mai 2026
- Spectacle Le magicien des couleurs Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer 12 mai 2026