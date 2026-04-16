Saint-Pair-sur-Mer

Découverte et initiation Beach Art

Poste de secours plage de Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Osez l’art éphémère !

Je vous initie au Beach Art pour transformer la plage en page blanche.

Seul, en famille, ou en groupe, apprivoisez le râteau et créez votre fresque géante au rythme des marées. Une parenthèse ludique et poétique pour graver vos souvenirs de vacances dans le sable avant que la mer ne les emporte.

Tarif groupe sur demande .

Poste de secours plage de Kairon Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 7 67 68 86 40 augredemessemellesdevent@gmail.com

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English : Découverte et initiation Beach Art

L’événement Découverte et initiation Beach Art Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts