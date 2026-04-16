Exposition de Geneviève VERRIER et Alain TRIBALLEAU Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Geneviève VERRIER et Alain TRIBALLEAU

Rue Charles Mathurin Chapelle Saint-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-25

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-25

Aux fils de la terre sacrée .

Geneviève VERRIER.

Cette exposition de fibres et de céramique est née d’une rencontre artistique entre Alain Triballeau céramiste et Geneviève Verrier, textilienne. A chacune de leurs expositions, ils tissent un langage où la matière devient leur encre, leurs mots. Ce travail à quatre mains, explore le sacré et ses représentations les parures, les gestes rituels, les ornements. Les deux esthétiques différentes se frôlent et se fondent. Les fibres de Geneviève et l’argile d’Alain se répondent comme deux voix qui chantent la même mélodie, la même mémoire; leurs textures dialoguent, s’apprivoisent, s’entremêlent. La palette, volontairement restreinte, laisse la place aux formes, aux motifs, aux signes qui parlent de spiritualité.

Alain Triballeau, artiste sculpteur céramiste.

Entre mémoire ancienne et énergie vitale, je façonne l’argile comme on convoque les esprits de la nature. Mes bustes d’inspiration ethnique évoquent les peuples premiers, porteurs de sagesse et de liens profonds avec l’univers.

Ma démarche s’ancre dans les traditions celtiques, avec un lien puissant au feu, élément de transformation, en dialogue avec la terre, l’eau et l’air. De cette alchimie naissent aussi des cailloux monolithiques — formes minérales et sensuelles qui invitent au toucher astres, atolls, dolmens…

Le Raku, réinterprété à travers une esthétique occidentale, devient pour moi un espace d’expérimentation entre maîtrise et lâcher-prise. Inspiré par le zen et la cérémonie du thé, chaque cuisson devient un instant de méditation, une rencontre avec l’imprévisible.

Telles des étoffes modelées, mes œuvres prennent vie par un travail de découpe et d’assemblage à partir de moules et patrons inventés. Un geste proche du couturier, au service de l’âme de la matière.

Il était assez naturel que le travail textile de Geneviève Verrier vienne me questionner sur la question de la peau et du vêtement, de la surface du corps et du décor de corps.

Ici, c’est le corps sacralisé dans un lieu de dévotion, vu au travers des symboliques de différents âge et culture. Sans transgression ni disgression, quoi que !

Horaires 10h30/12h30 14h30/18h. .

Rue Charles Mathurin Chapelle Saint-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition de Geneviève VERRIER et Alain TRIBALLEAU

L’événement Exposition de Geneviève VERRIER et Alain TRIBALLEAU Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer