Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer
Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Concert de jazz Derache Chazarenc
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 23:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Un duo fabuleux pour un concert exceptionnel !
Laurent Derache Accordéon-Guitare et Matthieu Chazarenc à la batterie.
Du jazz lyrique et lumineux à ne pas manquer ! .
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 septdejazz@gmail.com
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English : Concert de jazz Derache Chazarenc
L’événement Concert de jazz Derache Chazarenc Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
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