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Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer

Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer

Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Joa Casino

Adresse : 2 Rue de la Plage

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Concert de jazz Derache Chazarenc

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Un duo fabuleux pour un concert exceptionnel !
Laurent Derache Accordéon-Guitare et Matthieu Chazarenc à la batterie.
Du jazz lyrique et lumineux à ne pas manquer !   .

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00  septdejazz@gmail.com

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English : Concert de jazz Derache Chazarenc

L’événement Concert de jazz Derache Chazarenc Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer

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