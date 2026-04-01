Concert de jazz Derache Chazarenc Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Concert de jazz Derache Chazarenc

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Un duo fabuleux pour un concert exceptionnel !

Laurent Derache Accordéon-Guitare et Matthieu Chazarenc à la batterie.

Du jazz lyrique et lumineux à ne pas manquer ! .

Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 septdejazz@gmail.com

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English : Concert de jazz Derache Chazarenc

L’événement Concert de jazz Derache Chazarenc Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer