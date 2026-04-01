Atelier Beach Art Poste de secours de Kairon Plage Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Atelier Beach Art

Poste de secours de Kairon Plage Plage de Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous pour une expérience unique de Beach Art !

Rejoignez nous sur la plage de #KaironPlage pour découvrir l’art du dessin éphémère. Armés d’un simple râteau, nous créerons ensemble une œuvre géante sur le sable, mêlant poésie du geste et précision.

Un événement organisé en partenariat avec l’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large.

À noter L’activité dépend de la météo (annulation en cas de pluie). Prévoyez une tenue confortable et adaptée au bord de mer. .

Poste de secours de Kairon Plage Plage de Kairon Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 7 67 68 86 40 augredemessemellesdevent@gmail.com

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English : Atelier Beach Art

L’événement Atelier Beach Art Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer